Bayers Offensive soll Gruppensieg sichern

Zeit für eine Schonung der strapazierten Stammspieler? Wohl kaum - denn gegen Prag geht es noch um den Gruppensieg und einen leichteren Gegner in der Zwischenrunde. Bosz betonte zuletzt, er habe "keine Bedenken" , dass sein Team Müdigkeitserscheinungen zeige. "Die Siege schenken uns Energie" , sagte der Trainer.

Bayers Offensive ist ein Trumpf

In der Europa League hat Bayer mit dem 0:1 aus dem Hinspiel nur einen Makel - aber der könnte den Gruppensieg kosten. Denn so braucht es auf jeden Fall einen Sieg, ein Remis reicht nicht. "Wenn das das einzige Pflichtspiel ist, dass du verloren hast, tut es natürlich weh" , sagte Bosz am Mittwoch und erinnerte wieder an die frühe Rote Karte gegen Karim Bellarabi nach 21 Minuten. "Ich habe damals gesagt, dass wir das Spiel nicht verloren hätten, wenn wir zu elft zu Ende gespielt hätten" , sagte der 57-Jährige: "Am Donnerstag müssen wir zeigen, dass das richtig war."

Es war das einzige Spiel, indem der aktuell beste Angriff der Europa League kein Tor zustande brachte. In allen anderen Partien traf er mindestens dreimal. Nach fünf Spielen hat Bayer bereits 17 Treffer erzielt. So viele wie kein anderer der insgesamt 48 Teilnehmer im laufenden Wettbewerb. Zudem würde ein einziges Tor reichen, um einen alleinigen Bundesliga-Rekord für die Vorrunde aufzustellen.