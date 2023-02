Leverkusen braucht Siege - auch in der Bundesliga

Viele Akteure versprachen hinterher ein ähnlich feuriges Rückspiel. "Wir sind heißer denn je", erklärte beispielsweise Robert Andrich. Hradecky schob nach seinen harten Worten über die Respektlosigkeit ebenfalls ein: "Nach solchen Eregnissen gehen wir topmotiviert ins Rückspiel." Fakt ist: Ein Sieg in Monaco ist Pflicht, sofern die Werkself diese Spielzeit international noch dabei bleiben will.

Vorher muss sich Leverkusen jedoch schütteln und den Frust verdauen. Denn nach drei Niederlagen in den letzten vier Pflichtspielen steht in der Bundesliga am Sonntag ein immens wichtiges Spiel an. Gegen Mainz braucht die Werkself dringend drei Zähler, schließlich will Bayer auch nächstes Jahr international dabei sein.