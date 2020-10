Das ergab die Auslosung am Freitagmittag. Die Leverkusener spielen in Gruppe C außerdem gegen den israelischen Pokalsieger Hapoel Beer Sheva. Damit steht die Werkself vor einer lösbaren Aufgabe. " Ziel muss sein, dass wir nach dem Winter noch dabei sind ", sagte Trainer Peter Bosz schon vor der Auslosung.

Stärkste Gegner dürften die Teams aus Prag und Nizza sein. Gegen Slavia tat sich Borussia Dortmund in der Gruppenphase der vergangenen Champions-League-Saison zwei Mal schwer. Nizza schloss die wegen der Coronakrise vorzeitig abgebrochene Meisterschaft in Frankreich als Tabellensechster ab.

Der Kalender ist eng gestrickt, denn es geht wegen Corona später los als sonst. Am 22. Oktober beziehungsweise 29. Oktober steht der 1. Spieltag an. Das Finale soll am 26. Mai in Danzig stattfinden. Drohende Spielabsagen wegen der Corona-Krise könnten den ohnehin engen Zeitplan gefährden.