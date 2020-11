Europa League: Leverkusen dank Bailey auf Kurs

Nach zuletzt drei Bundesligasiegen in Folge ging die Werkself mit viel Selbstvertrauen in die Partie. Das zahlte sich auch bereits nach fünf Minuten aus: Bailey sorgte mit einem Schuss ins lange Eck für die frühe Führung der Bosz-Elf.

Doch im Anschluss ließ sich die Werkself durch die schnellen Gegenstöße über Doppelpacker Acolatse gleich mehrmals überrumpeln. Der Niederländer durfte zunächst weitgehend unbedrängt auf das Leverkusener Tor zulaufen, schoss einfach mal - und traf direkt. Eine Viertelstunde später ließ er sich dann auch von mehreren Gegenspielern nicht behindern, düpierte die Leverkusener Abwehr und traf zum zweiten Mal.

Dabei muss man Bayer allerdings zugute halten, dass Trainer Peter Bosz sein Team im Vergleich zum 4:2-Erfolg in Freiburg am vergangenen Wochenende munter durcheinander gewirbelt hatte. So rotierte der Coach unter anderem seine komplette Viererkette auf die Bank. Die mangelnde Abstimmung machte sich vor allem in der ersten Halbzeit deutlich bemerkbar.