Jeremie Frimpong: Große Rückkehr für Leverkusens Abwehrtalent

" Oh my days, best game ever ", sagte Jeremie Frimpong 2019 in einem TV-Interview, nachdem er gerade mit Celtic Glasgow den schottischen Ligapokal gewonnen hatte. Im Finale gegen den Erzrivalen Glasgow Rangers war die Katastrophe nah: Frimpong hatte einen Elfmeter verursacht und dafür die Rote Karte gesehen. Am Ende gewann Celtic Glasgow dennoch mit 1:0. Für den damals 18-jährigen Frimpong war es der erste Titel in seiner jungen Profikarriere. Eine Woche später schoss er sein erstes Profitor.

Bis heute gibt es ein T-Shirt mit der Aufschrift " Oh My Days " (übersetzt: Oh mein Gott) im Celtic-Fan-Shop zu kaufen - obwohl Frimpong längst für einen anderen Verein spielt: Der einstige Fanliebling steht mittlerweile bei Bayer Leverkusen unter Vertrag. Nun wartet auf Frimpong in der Europa League die große Rückkehr an den Ort, wo seine Profi-Karriere begann. Am Donnerstag spielt Bayer Leverkusen gegen Celtic Glasgow.