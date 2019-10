Als alle Zuschauer schon mit einem Sieg der Türken rechneten, schlugen die Gäste nach einem Freistoß doch noch zu: Der eingewechselte Ramy Bensebaini spitzelte die Kugel an die Latte und beim Abstauber stand der andere Joker Herrmann genau richtig. Borussia trifft nun am Sonntag (06.10.2019) in der Liga auf den FC Augsburg, bevor es nach einer Länderspielpause zu den Topspielen gegen Borussia Dortmund sowie international gegen die AS Rom kommt.