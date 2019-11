Marcus Thurams kannte nach seinem ersten Europapokal-Treffer keine Grenzen. " Es war fantastisch, in der letzten Minute der Nachspielzeit das entscheidende Tor zu schießen ", so der Offensivmann nach dem 2:1 (1:1)-Sieg gegen AS Rom am Donnerstagabend (07.11.2019). " Wir sind überglücklich und werden das Lachen heute nicht mehr aus dem Gesicht bekommen ", sagte der Sohn von Weltmeister Lilian Thuram in Diensten von Borussia Mönchengladbach.