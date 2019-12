Gladbach empfängt in der Europa League Istanbul Basaksehir

Borussia Mönchengladbach will seinen Höhenflug auch in Europa fortsetzen. " Es geht darum, international zu überwintern. Es wird nicht schwerfallen, die Jungs dafür zu begeistern ", sagte Trainer Marco Rose vor dem Gruppen-Finale in der Europa League gegen Istanbul Basaksehir. Anpfiff ist am Donnerstag (12.12.2019) um 21 Uhr.