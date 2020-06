Europa League: Finalturnier in NRW?

Neben dem Großraum Frankfurt will sich nun laut WDR -Informationen vom Dienstag (09.06.2020) auch das Bundesland Nordrhein-Westfalen um die Austragung der Endrunde der Europa League bewerben. Austragungsorte sollen die Bundesliga-Stadien in Gelsenkirchen, Düsseldorf und Köln sein. Zuvor hatte Dortmund eine Bewerbung abgelehnt. Eine offizielle Bestätigung des Deutschen Fußball-Bundes zu einer Bewerbung aus NRW steht noch aus.

NRW mit Vorteil gegenüber Hessen

Der Wettbewerb war wie die Champions League wegen der Corona-Pandemie im März mitten im Achtelfinale unterbrochen worden. Jetzt sollen alle noch ausstehenden Partien Mitte und Ende August in einer Region ausgetragen werden. Ein mögliches Szenario für die Europa-League-Endrunde sieht vor, dass die teilnehmenden Mannschaften an einem Ort wohnen und die Begegnungen in verschiedenen Stadien der Umgebung ausgetragen werden.

In diesem Fall hätte die Bewerbung aus NRW den Vorteil, dass alle Austragungsorte in einem Bundesland mit einheitlichen und derzeit weniger strengen Hygieneregeln liegen. Das wäre bei der Bewerbung des Rhein-Main-Gebiets mit Stadien in Frankfurt (Hessen), Sinsheim (Baden-Württemberg) und Mainz (Rheinland-Pfalz) anders. Außerdem bietet die Metropolregion Rhein-Ruhr viele Möglichkeiten für eine Unterbringung sowie eine gute Infrastruktur. Alle drei Stadien liegen maximal 100 Kilometer voneinander entfernt.

UEFA entscheidet Mitte Juni