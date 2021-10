Am 3. Spieltag spielte Leverkusen am Donnerstag (21.10.2021) damit 1:1 (0:0) in Sevilla. Die Führung der Gastgeber durch einen von Stürmer Borja Iglesias verwandelten Handelfmeter (75.) glich Robert Andrich mit einem abgefälschten Schuss noch aus (82.).

"Es war kein schönes Tor, aber wir haben uns das erarbeitet. Es war ein gutes Spiel von uns, und wir haben es uns verdient, den Punkt hier mitzunehmen", resümierte Abwehrchef Jonathan Tah. Durch das Unentschieden bleiben beide Teams in Gruppe G ungeschlagen und mit sieben Punkte gleichauf. Leverkusen rangiert allerdings aufgrund der besseren Tordifferenz auf Platz eins. "Die Einstellung hat gestimmt. Jetzt gehen wir mit einem guten Gefühl nach Hause", sagte Bayer 04-Kapitän Lukas Hradecky.

Leverkusen rotiert durch

Der Bundesligist, der gegenüber dem 1:5 gegen Bayern München auf sechs Positionen in der Startelf verändert begann, erwischte den deutlich besseren Start. Immer wieder spielten die Gäste schnell in die Tiefe und sorgten für Gefahr.