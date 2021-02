Europa League - Leverkusen wankt mal wieder

Das Berner Wankdorf-Stadion hat im deutschen Fußball immer noch einen besonderen Klang. " Sechs Minuten noch im Wankdorf-Stadion, keiner wankt " - ist eins der berühmten Zitate aus der Reportage über das WM-Finale 1954, als sich die deutsche Mannschaft dem Dauerregen und dem Dauerdruck der Ungarn entgegenstemmte. Was Bayer Leverkusen am Donnerstagabend (18.12.2021) an gleicher Stätte zeigte, zumindest im ersten Durchgang beim 3:4 gegen die Young Boys Bern, war aber beim besten Willen kein Wanken mehr: Eher wurde die Werkself weggespült, wie von einer Lawine im nahen Berner Oberland.

Bosz über Leverkusens Abwehrverhalten: "Amateurhaft"

Zwei Gegentore nach einem Eckball und Kollektiv-Blackout in Leverkusens Abwehr, gefolgt von einem weiteren dramatischen Aussetzer führten vor der Pause zu einem 0:3-Rückstand. Dank einer deutlichen Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel und einer fast surreal wirkenden Aufholjagd, angesichts des fragwürdigen Auftritts in der ersten Hälfte, hat Bayer 04 zwar noch Chancen aufs Weiterkommen in der Europa League. Allerdings braucht es dafür definitiv einen Sieg im Rückspiel am kommenden Donnerstag in der BayArena, auch weil die Abwehr kurz vor dem Ende dieses wilden Spiels im Wankdorf ein letztes Mal schlummerte und Berns Jordan Siebatcheu zum 4:3-Siegtreffer abstauben konnte.

Leverkusens Coach Peter Bosz fand im Anschluss deutliche Worte. Vor allem über die Leistung in der ersten Halbzeit, die geeignet war, dass "man heute lieber kein Trainer von Bayer 04 sein wollte", sagte Bosz und nannte das Defensivverhalten seines Teams "amateurhaft". Die Verantwortung dafür nahm er auf die eigene Kappe. "Es muss so sein, dass ich die Mannschaft schlecht vorbereitet habe. Sonst fangen wir nicht so schlecht an."