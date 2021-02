Europa League - Bayer verliert verrücktes Spiel in Bern

Von der mit 21 Toren gefährlichsten Mannschaft der Europa-League-Vorrunde war bis dato offensiv kaum etwas zu sehen. Kleine Ungenauigkeiten und technische Fehler ließen die Angriffe der Leverkusener bereits im Keim ersticken. Hinten versuchte Kerem Demirbay immer wieder das Spiel zu ordnen, doch auch das gelang nur selten. So setzten die spielfreudigen Schweizer kurz vor der Pause noch einen drauf: Nach einem groben Patzer von Aleksandar Dragovic tauchte Elia plözlich frei vor Lomb auf und verwandelte eiskalt zum 3:0.

Nach der Pause wie verwandelt

Offenbar hatte Bosz in der Halbzeit die richtigen Worte gefunden, denn seine Mannschaft kam wie verwandelt aus der Kabine. Plötzlich war sie wieder da, die Spielfreude und Laufbereitschaft - und das sollte sich auszahlen. Binnen drei Minuten brachte Patrik Schick die Werkself mit einem Doppelschlag zurück ins Spiel. Und damit hatte Bayer noch lange nicht genug. Erneut der starke Schick, sowie Winter-Zugang Demarai Gray vergaben weitere große Möglichkeiten, ehe der gerade erst eingewechselte Moussa Diaby nach 68 Minuten tatsächlich noch zum Ausgleich traf.

Ganz kampflos wollten aber auch die Hausherren ihren sicher geglaubten Sieg nicht hergeben. In den letzten 20 Minuten kämpfte Bern nochmal, so dass sich ein offener Schlagabtausch entwickelte. Und am Ende hatte Bern das Quäntchen Glück auf seiner Seite: In der 89. Minute lenkte Lomb einen strammen Schuss von Gianluca Gaudino zunächst noch an den Pfosten, beim Abstauber von Siebatcheu war der Keeper dann aber machtlos.

So wurde die Aufholjagd der Leverkusener zwar letztlich nicht belohnt, doch zumindest bleibt Bayer im Rückspiel noch eine realistische Chance aufs Weiterkommen.