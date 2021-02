Europa League: Leverkusen gegen Bern ohne Hradecky

" Lukas wird nicht dabei sein ", sagte Trainer Peter Bosz am Mittwoch. Das Tor hüten wird somit Niklas Lomb, der am Samstag zur Pause für Hradecky eingewechselt worden und im Alter von 27 Jahren zu seinem Bundesliga-Debüt gekommen war.

Weil U21-Nationaltorhüter Lennart Grill seinen Kaderplatz für einen der drei Winter-Neuzugänge freimachen musste und in der Europa League nicht mehr gemeldet ist, wird der 18 Jahre alte Torhüter Marcel Johnen auf der Bank sitzen.

Ziel: Wiedergutmachung

Im Zwischenrunden-Hinspiel der Europa League am Donnerstag (18.02.2021, 18.55 Uhr) beim Schweizer Meister hofft Bayer-Coach Peter Bosz dabei auf Wiedergutmachung seines Teams für das enttäuschende 2:2 am vergangenen Wochenende in der Bundesliga gegen den 1. FSV Mainz 05.

"Wir waren schlecht in Ballbesitz, schlecht in unseren Pässen, schlecht im Positionsspiel, schlecht in der Verteidigung und schlecht in den Zweikämpfen" , hatte Bosz seiner Mannschaft nach dem Mainz-Spiel vorgehalten.

Durch eine gelungene Rehabilitierung für das " schlechteste Spiel der Saison " könnten sich die Rheinländer außerdem eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel verschaffen. Die Entscheidung über den Einzug ins Achtelfinale fällt am Donnerstag, den 25. Februar, in Leverkusen.

Gladbach-Gerüchte um Seoane

Der souveräne Super-League-Tabellenführer aus Bern, der sich in der Europa-League-Gruppenphase mit dem früheren Münchner Bundesliga-Profi Gianluca Gaudino gegen AS Rom, CFT Cluj und ZSKA Sofia behauptete, ist in Form und seit Mitte Dezember ungeschlagen.

Das Team von Trainer Gerardo Seoane, der aktuell mit Borussia Mönchengladbach als Nachfolger von Marco Rose in Verbindung gebracht wird, feierte dabei zuletzt fünf Siege in Serie.

