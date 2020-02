In der Zwischenrunde der Europa League hat Bayer 04 Leverkusen am Donnerstag (20.02.2020) gegen den FC Porto eine gute Leistung gezeigt und 2:1 (1:0) gewonnen. Der Wermutstropfen: Portos Anschlusstreffer in der Schlussphase verhinderte angesichts der Europapokal-Regel die perfekte Ausgangslage für das Rückspiel. "Das hat einen faden Beigeschmack. Weil es eine Standardsituation war und Porto eigentlich keine gute Torchance hatte" , analysierte Kai Havertz nach dem Spiel.

Vor dem Anpfiff der Partie hielten die Teams und die Zuschauer in stillem Gedenken an den Anschlag im hessischen Hanau inne. Beide Mannschaften spielten mit Trauerflor. "Mein Mitgefühl gilt den Familien und den Angehörigen der Opfer" , twitterte Sportchef Rudi Völler, der in Hanau geboren wurde.

Alario knackt den Porto-Abwehrriegel

Die eher zähe Anfangsphase der Partie gestaltete einzig und allein der Gastgeber. Bayer hatte die Ausfälle von Karim Bellarabi (Erkältung) und Moussa Diaby (Partnerin erwartet Kind) zu kompensieren und Probleme, die Defensive der Portugiesen zu knacken. Porto trug zum spielerischen Geschehen zunächst herzlich wenig bei.