Borussia Mönchengladbach spielt in der Gruppe J der Europa League gegen AS Rom, Istanbul Basaksehir und den Wolfsberger AC aus Österreich. Dies ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union UEFA am Freitag (30.08.2019) in Monte Carlo.

Erstmals seit 2017 ist die Borussia wieder dabei. Damals scheiterte Mönchengladbach am FC Schalke 04. "Insgesamt ist es eine schwere Gruppe, aber im Endeffekt muss es unser Ziel sein, auch im neuen Jahr noch in der Europa League zu spielen. Die Roma ist natürlich eine tolle Herausforderung" , sagte Vize-Präsident Rainer Bonhof.