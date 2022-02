BVB steht sich selbst im Weg

Dass die Zwischenrunde gegen die international höchstens zweitklassigen Schotten zum Problem werden könnte, damit hat bei der Borussia eigentlich niemand ernsthaft gerechnet. Doch wie schon beim DFB-Pokal-Aus gegen den FC St. Pauli leistete sich die Mannschaft am Donnerstagabend einen dieser Aussetzer, mit denen sich der BVB seit Jahren selbst im Weg steht.

" Wir spielen sehr viel unsinnigen Fußball und machen die Gegner damit unnötig stark. So gewinnst du mal, und so verlierst du mal, aber so wirst du nie dauerhaft erfolgreich sein ", brachte es Abwehrchef Mats Hummels nach der Pleite auf den Punkt.

Auf die Frage, woran das liegt, scheint auch Trainer Rose aktuell keine Antwort zu haben. " Ich glaube schon, dass ich die Jungs noch erreiche. Ich sehe im Training und in Gesprächen nickende Köpfe ", so der BVB-Chef.

Die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit ist in Dortmund mittlerweile jedoch so groß, dass auch der Coach nicht umher kommt, eine Mitschuld einzuräumen: " Die Mannschaft tritt so auf, wie der Trainer sie einstellt. Ich bin verantwortlich für das große Ganze. "

Trotz Negativ-Trend: BVB-Trainer Rose sieht "nickende Köpfe".

Keine Ideen, kein Plan - kein Krisentreffen

Gleichzeitig versuchte Rose die deutliche Heim-Klatsche auch auf die eine oder andere unglückliche Szene zu schieben. Klar, bei abgefälschten Schüssen oder individuellen Aussetzern ist der Coach machtlos, doch das Spiel als Ganzes sagt schon einiges über den aktuellen Zustand des Teams aus. Immerhin war es nach dem 2:5 gegen Leverkusen die zweite derbe Niederlage in kurzer Zeit.

Die Mannschaft wirkt ideenlos, immer wieder wird der Ball quer durchs Mittelfeld geschoben, es fehlen Tempo und ein erkennbarer Plan. Hinzu kommen die vielen Ungenauigkeiten im Spielaufbau - 56 Gegentore in 33 Pflichtspielen sprechen eine deutliche Sprache.