Europa League: Haaland fehlt BVB auch im Rückspiel gegen Glasgow Rangers

Haaland ist am Mittwoch nicht mit der Mannschaft nach Glasgow gereist. Die Sondermaschine hob am Vormittag ohne den weiterhin angeschlagenen Norweger vom Dortmunder Flughafen ab.

BVB mit Zwei-Tore-Rückstand

Ohne Haaland, der mit Adduktorenproblemen seit Wochen ausfällt, hatte der BVB bereits das Hinspiel am vergangenen Donnerstag blamabel mit 2:4 verloren. Durch die Abschaffung der Auswärtstorregel reicht am Donnerstag (21.00 Uhr) allerdings jeder Sieg mit zwei Toren Unterschied, um im Ibrox Stadium in die Verlängerung zu kommen.

Probleme hat Trainer Marco Rose zudem in der Innenverteidigung. Manuel Akanji und Dan-Axel Zagadou sind verletzt, es bleiben Mats Hummels und Marin Pongracic. Immerhin kehrt Thomas Meunier zurück in den BVB-Kader. Der belgische Außenverteidiger gehörte nach überstandener Muskelblessur zum Reisetross nach Glasgow.

