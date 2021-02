Bayer-Coach Bosz hofft auf unspektakulären Sieg gegen Bern

Mal von dem 5:2-Kantersieg gegen den VfB Stuttgart abgesehen ist der Februar bis dato kein guter Monat für den Fußball-Bundesligisten. Das Aus im DFB -Pokal gegen die Amateure von Rot-Weiss Essen, zwei Remis gegen Mainz und Augsburg in der Liga und eben die Hinspielniederlage gegen die Young Boys - mager.

Bloß kein Tor-Spektakel

Am Donnerstag wollen die Bayer-Profis den Februar im Rückspiel gegen Bern in ein besseres Licht rücken. Nach dem 3:4 vor einer Woche muss mindestens ein 1:0-Sieg her, um ins Achtelfinale einzuziehen.