Leverkusen gegen Rom: Offensiv-Schwäche trifft auf Abwehrbollwerk

Ausgangslage nach Mourinhos Geschmack

Auf dem Papier sieht das nach einer nicht unmöglichen Aufgabe aus, schließlich hat Bayer in der laufenden Bundesligasaison 55 Tore in 32 Spielen erzielt, die Römer kommen dagegen in ihrer heimischen Serie A nur auf 45 Treffer in 35 Partien. Das Problem bei der Torbilanz verbirgt sich jedoch rechts vom Doppelpunkt: Lediglich 33 Gegentore hat die Roma in der Liga kassiert, in der Europa League waren es in bisher 13 Partien nur acht.

Und dann wäre da noch Roms Trainer José Mourinho. Der Portugiese lebt genau für diese K.o. -Spiele und hat sich international den Ruf erarbeitet, auch mal " den Bus zu parken ", also die komplette Mannschaft auf das Verteidigen des eigenen Tores einzuschwören. Eine nicht immer schöne, aber erfolgreiche Taktik, die Mourinho zu einem der erfolgreichsten Trainer der Welt gemacht hat. Vergangene Saison gewann der 60-Jährige mit Rom die Conference League und krönte sich zum einzigen Trainer, der vier verschiedene europäische Wettbewerbe gewonnen hat.