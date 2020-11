Der Haken: Beide werden wohl nicht dauerhaft zusammenfinden. Denn da Trainer Peter Bosz sich offenbar kaum vorstellen kann, mit beiden gleichzeitig zu spielen, werden sie auch künftig "Job-Sharing" betreiben müssen. Wenn es so klappt wie beim 4:1 (1:0) in der Europa League gegen Hapoel Be'er Scheva am Donnerstagabend, sollte es aber den meisten recht sein.

Bosz angetan von Schicks Auftritt

Der Tscheche Schick war gegen Israels Pokalsieger erstmals seit seiner Anfang Oktober erlittenen Oberschenkelverletzung von Beginn an aufgelaufen und traf prompt zum 1:0 (29.). "Ich bin sehr glücklich" , sagte der 24-Jährige und betonte: "Natürlich will ich jetzt noch viele Tore schießen."

Steigt hoch zum Kopfball: Bayer Leverkusens Stürmer Patrik Schick (2.v.l.).

Sein Trainer Peter Bosz äußerte sich nach der Partie: "Das Wichtigste war, dass er wieder von Anfang an gespielt und sogar fast 70 Minuten gemacht hat. Er hat das gut zu Ende gespielt" , lobte der Niederländer.

Alario widmet Treffer Maradona

Der Argentinier Alario, der den Tschechen Schick in der 68. Minute ablöste, erzielte den Treffer zum Endstand (80.) und widmete diesen dem am Vortag gestorbenen Diego Armando Maradona, die er als "Genie" und "Legende" würdigte.

Vor dem Spiel hatte sich Alario in einem Trikot mit der Nummer 10 und der Beflockung "Maradona" aufgewärmt. Dessen Tod sei ihm "sehr nahe gegangen" , sagte Alario. "Das war für alle Argentinier ein großer Schmerz. Wir müssen dankbar sein für alles, was er für uns getan hat."

Überzeugende Statistiken beider Stürmer

Die Zahlen der beiden Bayer-Stürmer in dieser Saison sind beeindruckend. Alario traf in zwölf Pflichtspielen zehnmal, Schick bei sechs Einsätzen dreimal, obwohl er in der Hälfte der Spiele weniger als eine halbe Stunde auf dem Platz stand.