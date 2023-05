Leverkusens schmerzhafte Niederlage - Alonso sorgt sich um verletzte Schlüsselspieler

Er habe, so Andrich, "zum Glück noch nie so eine Erfahrung gehabt. Deshalb kann ich es nicht einschätzen. Leider habe ich ein schlechtes Geräusch gehört, was ein bisschen Angst machen. Ich gehe aber erstmal noch vom Besten aus."

Auch Kossounou und Frimpong angeschlagen

Bereits zuvor hatte sich Abwehrspieler Kossounou verletzt und war nach 34 Minuten von den Ärzten gestützt vom Platz gehumpelt. Sportchef Simon Rolfes schien nichts Gutes zu erwarten: "Bei Odi ist es vielleicht ein bisschen mehr."

Leverkusens Odilon Kossounou liegt verletzt auf dem Boden.

Ebenfalls angeschlagen nach der Partie in der römischen Hauptstadt ist Jeremie Frimpong, um den sich die Verantwortlichen aber wohl weniger Sorgen machen. "Er hat schon in der ersten Halbzeit was abbekommen, am Schluss wieder", sagte Rolfes. "Bei ihm ist es aber wahrscheinlich nicht so problematisch."

Focus liegt kurzfristig auf Stuttgart

Für Leverkusen bleibt nur wenig Zeit zum Durchschnaufen, in der Bundesliga geht der Kampf um einen Europa League-Platz weiter. Während Andrich und Kossounou bereits am Freitag nach Hause fliegen, um sich in der Heimat untersuchen zu lassen, legen Xabi Alonso und sein Team in Rom noch einen Ruhetag ein, bevor sie am Samstag von Italien aus zum Bundesliga-Spiel am Sonntag (15.30 Uhr) beim abstiegsbedrohten VfB Stuttgart aufbrechen.