"Geiles Abenteuer" dank Florian Wirtz

Hradecky bezeichnet gerade diese Europa-Reise als " geiles Abenteuer ". Und so sehr dieses Abenteuer immer vordergründig eine Teamleistung ist, sind die Fakten einfach zu eklatant, um zu Verschweigen, wie sehr der Erfolg mit der Rückkehr von Florian Wirtz zusammenhängt. Als der Nationalspieler wegen eines Kreuzbandrisses im Jahr 2022 fehlte, war Leverkusen Abstiegskandidat, mit ihm ist Bayer 2023 auf allen Ebenen wieder ein Top-Team.

In 13 Pflichtspielen stand Wirtz seit Jahresbeginn in der Startelf, zehn dieser Partien konnte sein Team gewinnen. Vor allem in der Bundesliga muss man in seinem Fall den Begriff "Unterschiedsspieler" anbringen, viermal setzte ihn Alonso seit seiner Startelf-Rückkehr aus Belastungsgründen dort auf die Bank und nie gab es einen Sieg.

"Florian wird beim Ballon d'Or ganz vorne sitzen"

Doch auch in der Europa League hängt sehr viel an Wirtz. Im Hinspiel verhinderte der 19-Jährige zum Beispiel mit seinem Treffer eine Niederlage gegen St. Gilloise (1:1). " Florian hat diese Genialität. Er kann Spiele in richtige Bahnen lenken. Wirtz hat alle Qualitäten vom Torschuss, Assist, Dribbling. Seine Verletzung hat ihn gebremst, aber nicht abgebremst ", schwärmte Leverkusens Ex-Coach Gerardo Seoane, der im Herbst 2022 von Alonso abgelöst wurde, bei Sport1 und prognostizierte: " Irgendwann wird Florian beim Ballon d'Or (die Auszeichnung zum Weltfußballer des Jahres, Anm. d. Red.) ganz vorne sitzen und vielleicht sogar strahlender Gewinner sein. "

Doch erstmal sind Wirtz und seine Kollegen aktuell die strahlenden Gewinner - und sie wollen es auch Ende Mai sein. Am 31.05. findet in Budapest das Finale in der Europa League statt und Leverkusen könnte sich zum zweiten Mal nach 1988, als es einen Endspielsieg gegen Espanyol Barcelona im UEFA-Cup gab, zum Champion im Europapokal krönen. Dann hätte Leverkusen auch wieder die Teilnahme an der Champions League sicher, für die sich der Europa-League-Sieger qualifiziert.

AS Rom und RB Leipzig - "Crunchtime" für Leverkusen

Doch bis dahin stehen für Leverkusen noch große Aufgaben an. In der Europa League geht es im Halbfinale gegen AS Rom um Star-Trainer José Mourinho, der zum zwölften Mal unter den ersten Vier im Europapokal steht.

Und in der Bundesliga kommt es am Sonntag (23.04.2023) zum Duell gegen RB Leipzig. Mit einem Sieg könnte Bayer den Rückstand auf den Platz vier verkürzen - und hätte auch noch nationale Chancen auf den Einzug in die Champions League, sollte es nicht über die Europa League klappen. Holt Bayer dort jedoch den Titel, würde die letzte Europa-Hoffnung Deutschland wieder einen fünften Startplatz in der Königsklasse bescheren.