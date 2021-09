Seoane: "Anspruch, um den ersten Platz mitspielen zu können"

Aber dann deutete Seoane doch noch an, dass Bayer 04 Leverkusen natürlich Ambitionen hat, in diesem Wettbewerb zumindest eine größere Rolle zu spielen: "In dieser Gruppe haben wir den Anspruch, um den ersten Platz mitspielen zu können."

Diese Gruppe G besteht neben Leverkusen noch aus Celtic Glasgow (Schottland), Betis Sevilla (Spanien) und eben Ferenczvaros Budapest - Gegner, die wohl keinesfalls als unschlagbar gelten.

Bayer in Europa League zuletzt nicht allzu erfolgreich

Dabei müssen für die teilnehmenden Klubs in dieser Saison an einen neuen Modus gewöhnen, der im Rahmen umfassender Europapokal-Reformen des europäischen Dachverbandes UEFA eben auch die Europa League umstrukturiert.

Struktur des Europapokals 2021/22 mit den drei Wettbewerben.

Die bisherige traditionelle Zwischenrunde, auch teils Sechzehntelfinale genannt, fällt weg, weil nun nur noch 32 Klubs am Wettbewerb teilnehmen - wie in der Champions League. Das deutet zunächst auf mehr qualitativ hochwertige Mannschaften hin, die sich um den Titel streiten, aber auch auf weniger Belastungen durch eine geringere Anzahl an Spielen. Und: Wer die Gruppe gewinnt, kommt direkt ins Achtelfinale.