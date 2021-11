Sieg könnte Initialzünsung sein

Nur, die Talfahrt in der Liga ging weiter, auch wenn vor allem die erste Halbzeit gegen Köln vielversprechend war. Und so wird es auch im Rückspiel gegen Sevilla auch wieder um das gute Gefühl gehen. Denn in der Bundesliga heißen die kommenden Gegner Hertha BSC und VfL Bochum. Ein Sieg gegen Sevilla könnte eine Initialzündung sein.

Auch sportlich ist das Spiel von großer Bedeutung. Mit einem Sieg stünde die Werkself so gut wie im Achtelfinale und bräuchte dann in den verbleibenden Spielen gegen Celtic und Ferencvaros nur noch einen Punkt für das sichere Weiterkommen. Seoane warnte am Mittwoch aber vor Betis: "Es ist eine spielstarke Mannschaft mit viel Erfahrung. Da gibt es Spieler, die spielen seit 15 Jahren auf Topniveau" , sagte er, ergänzte aber: "Wir wollen die tabellarische Situation verteidigen." Dazu habe er "die letzten Partien analysiert und Ansätze gefunden, unseren Auftritt zu verbessern."

Große Personalsorgen

Sorgen macht den Leverkusenern jedoch die personelle Lage. Linksverteidiger Mitchell Bakker hat sich im Spiel gegen Wolfsburg ein Knochenödem in linken Sprungggelenk zugezogen, das linke Außenband angerissen und einen Kapselriss erlitten. Er wird damit vier Wochen ausfallen. Auch Patrik Schick (Bänderriss), Karim Bellarabi (Faserriss) und Charles Aranguiz (Wadenverletzung) sind angeschlagen. Timothy Fosu-Mensah (Kreuzbandriss) und Julian Baumgartlinger (Knie-OP) werden noch deutlich länger fehlen.

Und nun fällt möglicherweise auch noch Lucas Alario aus. Der Stürmer hat aufgrund muskulärer Probleme nicht am Abschlusstraining teilgenommen. Eine adäquate Alternative fehlt Seoane in der Spitze.

Stand: 03.11.2021, 12:29