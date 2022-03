Formstark und selbstbewusst: Wie weit geht es für Bayer in der Europa League?

" Wir sind gewachsen durch den Trainer. Das war ein Prozess über Monate ", sagte Demirbay, der allerdings wegen einer Sperre das Europa-League-Hinspiel am Donnerstag bei Atalanta Bergamo verpasst.

Führung ohne Altlasten

Auch in der Leverkusener Führungsebene herrscht Aufbruchsstimmung. Die Generation "nach Völler" traut sich zumindest intern, den Wunsch nach einem Titel offen anzusprechen. Schließlich müssen sie sich - im Gegensatz zum scheidenden Sportchef Rudi Völler - auch nicht bei jeder Gelegenheit für die vielen Negativ-Erlebnisse der vergangenen Jahre rechtfertigen.

Sie können die "Mission Titel" also unvoreingenommen angehen. Allerdings wartet mit Atalanta gleich ein echter Prüfstein auf Bayer. Die Italiener haben sich in den vergangenen Jahren von einer Fahrstuhlmannschaft zu einem echten Spitzenteam der Serie A gemausert und gelten als Geheimfavorit in der Europa League.

Viele gute Mannschaften - aber kein echter Favorit

Überhaupt gibt es in der Runde der letzten 16 keinen wirklich "kleinen" Gegner mehr. Übermächtig erscheint für die die Leverkusener in ihrer aktuellen Form aber auch keiner.