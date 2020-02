Europa League - Leverkusen gegen Glasgow Rangers

Bayer Leverkusen erwartet im Achtelfinale der Europa League ein stimmungsvolles und attraktives Los. Die Werkself erwischte bei der Auslosung am Freitag (28.02.2020) den schottischen Traditionsklub Glasgow Rangers. Die Rheinländer müssen zuerst in den Hexenkessel "Ibrox Park" in Schottland reisen, bevor die Rangers eine Woche später nach Leverkusen kommen. "Wir freuen uns sehr" , sagte Sportdirektor Simon Rolfes: "Glasgow ist ein großer Name. Und ich habe selbst nie da gespielt, aber die Stimmung ist sicher fantastisch." Die Spiele sind auf den 12. und 19. März terminiert.

Frankfurt und Wolfsburg zuerst mit Heimspielen