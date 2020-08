Dank des Sieges im ausverkauften Ibrox-Stadium am 12. März kann sich Leverkusen sogar eine Niederlage leisten, doch nicht nur wegen des drohenden Topduells im Viertelfinale gegen Inter Mailand fordert Sportdirektor Simon Rolfes gleich eine Top-Leistung: "Wir müssen sofort da sein: Es ist wichtig, dass wir gegen Glasgow gewinnen und gut ins Turnier starten."

Auch wenn Trainer Bosz die K.o.-Phase "Schritt für Schritt" angehen will, haben seine Spieler als Fernziel längst das Endspiel am 21. August in Köln im Visier. "Wir wollen uns in einen Flow reinspielen und uns über die Spiele so entwickeln, dass wir in dieser Saison vielleicht noch ein Finale bestreiten können", sagte Kapitän Lars Bender.