Oberligaspieler wird Trainer in Sydney

Paul Voß steht seit seiner Kindheit auf dem Fußballplatz. Das hat sich für den 24-Jährigen bis heute nicht geändert. Nur ist der Platz heute mehr als 16.500 Kilometer von Zuhause entfernt. Er trainiert seit einer Woche Nachwuchsspieler am Knox College in Sydney, Australien. Ein halbes Jahr wird er dort bleiben - mindestens.

Vom Studenten zum Trainer

Eigentlich ist Voß ein Amateurspieler wie tausende Andere auch. Er spielt in der Abwehr für den Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen, wo er den größten Teil seiner Fußballkarriere verbracht hat. An der Universität Bochum studiert er Sportwissenschaften im siebten Semester.

Vor ein paar Monaten kam dann der Hinweis von einem Kommilitonen, dass in Australien ein deutscher Trainer gesucht werde. " Ich war von Anfang an von der Idee begeistert ", sagt Voß. Der Kontakt war schnell hergestellt.

Training an sechs Tagen

Jetzt ist Voß der Koordinator und Trainer für das "Year 7", also für zwölf bis 13-Jährige. Außerdem trainiert er auch ein paar ältere Teams. An sechs Tagen pro Woche steht er auf dem Fußballplatz: Zum Training und zu den Spielen. Die Schulen in Australien treten in einem eigenen Wettbewerb gegeneinander an.

Australischer Fußball entwickelt sich noch

Paul Voß ist schnell aufgefallen, dass der Jugendfußball in Australien anders ist: " Der deutsche Fußball ist etwas rauer und härter, zudem deutlich technisch orientierter. Der australische Fußball ist in vielen Bereichen noch in der Entwicklung ."

Für die Entwicklung wird hart gearbeitet. Auch ganz früh am Morgen. Fünf Spieler bekommen extra Einzeltraining, weil sie das bei der Schule gebucht haben. Das erste Training startet schon vor dem Unterricht. " Wir arbeiten hauptsächlich auf der kognitiven und technischen Ebene und versuchen in diesen Bereichen Drucksituationen zu erzeugen ", erklärt der Trainer. Das alles wird per Video aufgezeichnet und analysiert.

Das Land ist "traumhaft"

Um neben den ganzen Aufgaben noch selbst zu spielen, "reicht die Zeit leider nicht ", sagt Voß. Freizeit hat er manchmal trotzdem. Dann genießt er sein neues Zuhause. Ende Februar ist er mit seinem Trainerkollegen Jasper Möllmann gelandet. "Australien ist traumhaft schön. Die Strände, das Wetter und Sydney als Stadt an sich. Die Australier haben eine lockere Mentalität und sind sehr offen", schwärmt er.

Was nach seinem Trainerjob am Knox College passiert, kann er noch nicht sagen. Paul Voß lässt seine Zukunft offen: " Momentan gibt es ein paar Optionen, aber noch nichts konkretes. "

Stand: 26.03.2018, 14:20