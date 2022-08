"In dem Stadion und in dieser Situation so aufzutreten, fast jeden Ball an den Mann zu bringen, da muss ich sagen: Hut ab! Ich sehe ihn schon seit einem halben Jahr richtig gut ", lobte der FC -Coach am Sonntag das Startelfdebüt des 21-Jährigen.

Und auch in den kommenden Wochen wird Olesen auf seine Einsätze kommen. Sollte Köln die Gruppenphase der Conference League erreichen, wird Baumgart auch in Zukunft kräftig rotieren. Womöglich bekommt Olesen schon am Donnerstag in Ungarn oder am Sonntag gegen Stuttgart seinen nächsten großen Auftritt im Rampenlicht des Profifußballs.