Trainer Julian Nagelsmann habe noch "keinen Kontakt" zu Sommer gehabt. Er erklärte aber auf eine entsprechende Frage am Mittwoch auf einer Pressekonferenz, die Eingewöhnungszeit dauere für so einen erfahrenen Torhüter "15 Minuten. Das ist kein Hexenwerk, das kriegt man schnell hin."

Gladbach lehnte zuletzt Bayern-Angebot noch ab

Der Vertrag des Schweizer WM-Torwarts in Gladbach war bis zum 30. Juni dieses Jahres datiert. Die Borussia streicht den Berichten zufolge für Sommer eine üppige Ablösesumme ein, über die es keine offiziellen Angaben gab. Zuletzt war über ein Angebot von acht Millionen plus eineinhalb Million Euro an möglichen Bonuszahlungen spekuliert worden.

Sommer war einst ter Stegens Nachfolger bei BMG

Sommer kam im Juli 2014 vom FC Basel nach Mönchenglaldbach und folgte damals auf den zum FC Barcelona abgewanderten Marc-André ter Stegen. Für die Borussia stand der Schweizer Nationaltorhüter insgesamt 335 Mal in Bundesliga, DFB-Pokal, Champions- und Europa League zwischen den Pfosten. Sein Vertrag in Mönchengladbach wäre in diesem Sommer ausgelaufen.

