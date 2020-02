0:5 in Dortmund, 0:3 in Augsburg und 0:3 in Leverkusen - die letzten drei Auswärtspartien endeten für Fortuna Düsseldorf schlimm. Doch die Fortuna kam in ihrer ersten Bundesliga-Auswärtspartie unter Uwe Rösler selbstbewusst auf den Platz. Von der ersten Minute an waren die Gäste das aktivere Team mit mehr Ballbesitz und Offensivdrang.

Erste Chance nutzt Zimmermann zur Gästeführung

Mit der ersten Chance ging die Rösler-Elf in Führung. Markus Suttner passte von links an die Strafraumgrenze, wo Bernard Tekpetey nach Doppelpass mit Alfredo Morales auf halbrechts zu Matthias Zimmermann rausschob, der aus knapp 15 Metern Casteels überwand (13.) - wunderschön herausgespielt.

Die Niedersachsen hatten in der Folge weiterhin große Probleme mit dem schnellen, direkten Passspiel der Düsseldorfer und mussten zudem früh auf William verzichten, der nach einem Zweikampf mit Erik Thommy verletzt ausschied. Der VfL spielte weitestgehend harm- und ideenlos, Fortuna agierte konzentriert und kompakt, so dass zur Pause eine verdiente Führung für Röslers Team zu Buche stand.