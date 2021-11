Was sagt der Dackel von Sepp Maier auf die Frage, wer der bessere Torwart ist? "Kleff, Kleff." Es ist vielleicht nicht der beste Witz, aber einer, den Wolfgang Kleff immer wieder gerne erzählt, wenn es um seine nicht sehr umfangreiche Karriere im DFB-Team geht. Vielleicht ist es seine Art zu verarbeiten, dass er es nie geschafft hat, Bayern-Legende Maier aus dem Tor der DFB-Elf zu verdrängen. So hat Kleff nur sechs Spiele als Nationaltorhüter bestritten. Europameister 1972 und Weltmeister 1974 darf sich Kleff trotzdem nennen.

Am Dienstag feiert Wolfgang Kleff seinen 75. Geburtstag. Eine große Feier wird es aber nicht geben. Seinen Geburtstag will Kleff lieber im Kreise seiner Familie verbringen. "Es gibt keine Feten mehr" , sagte er der dpa. "Was sollen wir denn noch alles feiern?"

422 Spiele für Borussia Mönchengladbach

Wolfgang Kleff (l) und Jupp Heynckes mit dem UEFA-Cup.

Gefeiert hat Kleff in seinem Leben schon viel. Unter anderem fünf Meisterschaften und zwei Europapokal-Siege mit Borussia Mönchengladbach. Zwischen 1969 und 1982 stand Kleff insgesamt 422 Mal im Tor der Fohlenelf und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die Borussia das ist, was sie heute ist.