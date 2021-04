Leverkusens Hannes Wolf - Tausendsassa in doppelter Funktion

Am Samstag (03.04.2021) feiert der aktuelle U18-Bundestrainer an der Seitenlinie gegen Schalke seine Premiere beim Klub aus dem Rheinland. Bis zum Saisonende ist Wolf vom DFB freigestellt, um den Europapokalanwärter wieder in die richtige Spur zu bringen.

Erfahrung in vielen Bereichen

Es ist für den gerade einmal 39-jährigen Coach schon seine vierte Station im professionellen Klubfußball. Dazu kommen viele Jahre in Dortmunds Jugend, die Erfahrung beim DFB und diverse Engagements als TV -Experte - zum Beispiel für die ARD bei der Weltmeisterschaft 2018.