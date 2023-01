"Natürlich möchte jeder junge Spieler mit den Besten zusammenspielen, aber bis zur EM 2024 ist Florian bei Bayer noch bestens aufgehoben. Er kann in Leverkusen noch viele Dinge lernen, die er bei einem Sammelsurium etablierter Stars nicht so lernen kann" , sagte Hans Joachim Wirtz am Freitag dem "kicker".

Das soll auch für den Fall gelten, dass der nur schwach in die Saison gestartete Bundesliga-Zwölfte die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb verpasst. Der von einem Kreuzbandriss genesene und vertraglich bis 2027 an Leverkusen gebundene Wirtz steht nach neunmonatiger Zwangspause vor seinem Comeback. Er hat in dieser Saison noch kein Pflichtspiel für Bayer bestritten.

Alonso: "Flo ein großartiger Winterzugang"

Die Rückkehr des 19-Jährigen schürt sowohl in Leverkusen als auch beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) Hoffnung auf bessere Zeiten. Zwei Kurzeinsätze des Mittelfeldspielers in Testspielen seines Klubs noch vor der Weihnachtspause versetzten Bayer-Coach Xabi Alonso ins Schwärmen: "Mit Flo sind wir eine bessere Mannschaft - und ich bin mit ihm auch ein besserer Trainer. Er wird für uns ein großartiger Winterzugang sein."

Wirtz besitzt in Leverkusen noch einen Vertrag bis 2027. Für Bundestrainer Hansi Flick ist Wirtz eine der möglichen Schlüsselfiguren beim Aufbau einer schlagkräftigeren Nationalmannschaft.