Gelungener Start hat bei Arminia die "Gier" geweckt

" Der Start ist gelungen, das macht Gier auf mehr ", sagte Sportgeschäftsführer Samir Arabi mit Blick auf das Auswärtsspiel am Samstag bei Werder Bremen (15.30 Uhr). Diese "Gier" ist auch bei den Spielern angekommen: " Wir wollen weiter ungeschlagen bleiben, wir kommen bestärkt aus den ersten beiden Spielen ", betonte U21-Nationalspieler Amos Pieper am Donnerstag.

Nach einem 1:1 bei Eintracht Frankfurt zum Start gelang den Bielefeldern am vergangenen Wochenende nach über elf Jahren Bundesliga-Abwesenheit der erste Sieg - 1:0 gegen den 1. FC Köln.