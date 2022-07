Breel Embolo wechselt zur AS Monaco

Den Wechsel bestätigten die Klubs am Freitag (15.07.2022). Embolo erhält bei Monaco einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 und wird damit beim Tabellendritten aus Frankreich, anders als bei Mönchengladbach, europäisch spielen. Mit der Borussia hatte er dieses Ziel in der vergangenen Spielzeit deutlich verpasst.

Der Schweizer war vor drei Jahren für elf Millionen Euro von Schalke 04 an den Niederrhein gewechselt. Anfang des Sommers hatte Embolo bereits ein Angebot zur Vertragsverlängerung ausgeschlagen, weshalb die Borussia nur noch in dieser Wechselperiode oder im Winter eine Ablöse generieren können. In 106 Partien für Mönchengladbach erzielte der Angreifer 25 Treffer und bereitete 20 weitere vor.

Quelle: red