Zaubertore gegen den Frust: Erleichterung beim BVB

"Mussten eine Reaktion zeigen"

Weder die Verunsicherung aus dem Ajax-Spiel noch die Verletzungsmisere mit dem Ausfall von Torjäger Erling Haaland und weiterer sieben Profis mit Startelfpotenzial brachten die Dortmunder wirklich ins Wanken. "Wir mussten eine Reaktion zeigen. Das haben wir heute getan" , befand Nationalspieler Can.

Allerdings erwies sich der Tabellenvorletzte, der in dieser Saison erst fünfmal traf und erstmals in seiner Bundesliga-Historie in den ersten neun Saisonspielen ohne Sieg blieb, als dankbarer Aufbaugegner. Selbst beste Chancen blieben ungenutzt - im Gegensatz zu den Dortmundern. "Das ist einfach eine Qualität, die wir bei unseren fünf, sechs Chancen nicht hatten. Das ist der entscheidende Unterschied", klagte der Bielefelder Coach Frank Kramer.