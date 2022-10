Doch Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes sieht in der mangelnden Erfahrung des 40jährigen Alonso als Chefcoach eines Profiteams nur wenig Risiko: " Jede Entscheidung hat ein Risiko und eine Chance. Ich bin überzeugt von der Chance ", so Rolfes. Es gehe nicht um Erfahrung sondern um Qualität. Bayerns Trainer Julian Nagelsmann etwa sei deutlich gewesen, als er angefangen habe. " Jeder kennt seine Karriere. Man sieht und hört, dass sie ihm alle als Trainer auch eine große Laubahn zutrauen. "

Boateng: " Hat alles, was ein Trainer braucht "

Einer davon ist Rio-Weltmeister Jerome Boateng. Der traut seinem ehemaligen Bayern-Mitspieler Xabi Alonso eine erfolgreiche Krisenbewältigung bei Bundesligist Bayer Leverkusen zu. " Er hat in meinen Augen alles, was ein Trainer braucht. Er ist sehr ehrgeizig und liebt den Fußball ", sagte der Verteidiger von Olympique Lyon im Interview mit "Sport1" am Donnerstag. Der frühere Mittelfeld-Star der Münchener sei " ein toller Mensch " und " ein echter Gewinnertyp ".

Mit dem FC Liverpool und Real Madrid gewann Alonso 2005 und 2014 die Königsklasse. Mit Spaniens Nationalteam triumphierte er 2008 und 2012 bei der EM, 2010 krönte er sich mit den Iberern in Südafrika zum Weltmeister. Als Trainer war Alonso zuletzt drei Jahre lang bei der zweiten Mannschaft des spanischen Erstligisten Real Sociedad San Sebastian tätig.

Rolfes: " Trainerwechsel zwingend notwendig "

Leverkusen hatte am Dienstagabend 0:2 in Porto verloren. Zuvor war schon der Start in die Saison in der Bundesliga missraten: Dort gewann die Werkself nur eines von acht Spielen. Zudem flog der Klub beim Drittligisten SV Elversberg aus dem DFB-Pokal.

" Leider sind wir vom Erfolgsweg abgekommen. Das frühe Ausscheiden im DFB-Pokal, insbesondere aber die weit unter unseren Ansprüchen liegende aktuelle Bundesliga-Platzierung haben den Trainerwechsel aus unserer Sicht zwingend notwendig gemacht ", hatte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes den Schritt begründet.

