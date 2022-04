Gute Nachrichten von Klos vor Bielefelder Abstiegsgipfel

Die Erleichterung bei den Bielefelder Verantwortlichen war spürbar auf der Pressekonferenz am Donnerstag (07.04.22). "Die Operationen sind gut verlaufen. Er wird keine bleibenden Schäden davontragen", sagte Geschäftsführer Samir Arabi über Fabian Klos. Der Stürmer hatte sich am vergangenen Spieltag bei der Partie in Stuttgart am Kopf verletzt und war operiert worden.