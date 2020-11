Aufwärtstrend zu erkennen

Gisdol ist jedoch überzeugt, dass seine Mannschaft zählbares aus dem Norden mitnehmen kann: "Für uns ist wichtig, dass wir unseren Weg weitergehen, den wir in den letzten Spielen eingeschlagen haben. Dann wird uns in Bremen sicher ein gutes Ergebnis gelingen" , sagte er. Tatsächlich war bei den Kölnern in den letzten Wochen einen zarter Aufwärtstrend zu erkennen. 1:1 gegen Frankfurt, 1:1 in Stuttgart, gegen den ohne mehrere Stars angetretenen FC Bayern (1:2) wäre mehr drin gewesen. Nun heißt es, das gute Gefühl in Punkte umzumünzen.