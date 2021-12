An seiner Spielphilosophie will Baumgart nichts ändern. Das heißt: Auch in Wolfsburg werden die Kölner mutigen Offensivfußball spielen. "Wir müssen bei uns bleiben. Das ein oder andere war gut, aber nicht zielbringend genug. Da müssen wir den nächsten Schritt gehen. Drei Punkte nach unten ist nicht viel und nach unten gucken wir. Wir wollen in Wolfsburg punkten. Ich werde alles daran setzen, dass wir unseren Fußball weiterspielen" , so Baumgart.