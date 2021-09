Aufsteiger Bochum will gegen die Schwaben eine Reaktion zeigen auf die höchste Bundesliga-NIederlage der Vereinsgeschichte. "Sieben Gegentore sind natürlich nicht angenehm, das muss man erstmal verarbeiten. Das hat auch sicherlich zwei Tage gedauert, aber dann ging der Blick nach vorne" , sagte VfL-Trainer Thomas Reis am Freitag. "Am Sonntag wollen wir unbedingt wieder unser anderes Gesicht zeigen."

Von einem "Schlüsselspiel" für seine Mannschaft wollte Reis jedoch nicht sprechen. Der Trainer glaubt, dass die herbe Schlappe psychologisch verdaut sei: "Die Köpfe sind frei, die Jungs wollen es besser umsetzen als zuletzt. Wir wollen nicht wieder mit null Punkten dastehen" , sagte er.