Bochum will beim VfB weiteren "Meilenstein"

Schwache Auswärtsbilanz

Die Auswärtsbilanz steht allerdings für den VfL in starkem Kontrast zur Heimausbeute. Nur sieben von insgesamt 28 Punkten konnten die Westfalen in fremden Stadien holen, zwei Siege sprangen dabei bei den Abstiegskandidaten Greuther Fürth (1:0) und Augsburg (3:2) heraus - bei acht Niederlagen. "Unser Ziel ist es, dass wir auch auswärts über 90 Minuten konstant konzentriert auftreten. So wie es in den Heimspielen auch der Fall ist" , sagte Reis zu den Schwankungen bei Auswärtsspielen.