Die Ausgangslage

Die Arminia steht vor dem letzten Bundesliga-Spieltag da, wo Werder Bremen und der 1. FC Köln gerne hinwollen: auf Platz 15. Dass die Arminia so kurz vor Saisonende nicht auf einem direkten Abstiegsplatz steht, ist für sich gesehen schon ein kleiner Erfolg für den Aufsteiger. Die Arminia hat also alles selbst in der Hand und spielt bei einem Sieg beim VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr) auch in der kommenden Saison sicher in der Bundesliga. "Für uns ist das eine positive Ausgangssituation. Es geht darum, das Nasenspitzchen, das wir vorne sind, in der Konstellation auch zu Ende zu bringen" , sagte Trainer Frank Kramer.

Selbst ein Unentschieden oder gar eine Niederlage könnten zum Klassenerhalt reichen. Doch das ist gefährlich. Der Vorsprung auf Werder auf Rang 16 beträgt nur einen Punkt, auf Köln sind es zwei Punkte. Dazu hat Bielefeld von allen drei Clubs die schlechteste Tordifferenz. Selbst mit einem Remis könnten die Ostwestfalen noch direkt absteigen, wenn Bremen gegen Borussia Mönchengladbach unentschieden spielt und Köln gegen den FC Schalke gewinnt – kein ausgeschlossenes Szenario.

Und dann ist da natürlich noch der Gegner. Mitaufsteiger Stuttgart hat sogar noch Chancen auf Europa. Gewinnen Gladbach und Union Berlin ihre Spiele nicht, könnte der VfB mit einem Sieg noch auf Rang sieben springen und in der kommenden Saison in der Uefa Conference League starten.

Der Endspielplan

"Volle Kraft voraus" , so lautet die Vorgabe von Arminias Trainer Frank Kramer für das Spiel. Sein Team brauche "Wucht, Geschlossenheit und Entschlossenheit, aber trotzdem auch gute Stimmung und Freude auf das große Ziel" , sagte er am Donnerstag. "Dafür müssen wir hart arbeiten. Jeder Tropfen Schweiß wird sich lohnen."