Haaland vs. Kramaric: Duell der Super-Knipser verspricht Tor-Spektakel

Für Hoffenheim spricht eindeutig die jüngste Bilanz. Für den BVB ist die TSG in den letzten Jahren zu einem Angstgegner geworden - so gewann Dortmund keines der letzten fünf Aufeinandertreffen, in der Vorsaison gab es zwei Niederlagen - und Knipser Kramaric hat daran ganz besondere Erinnerungen. Beim 4:0 am letzten Spieltag in Dortmund erzielte der Vizeweltmeister alle vier Tore. Saisonübergreifend traf Kramaric in den vergangenen fünf Bundesligaspielen stolze elfmal.

Auch Kramaric knipst für Nationalmannschaft

"Mit sehr viel Intelligenz ", müsse sein Team den Kroaten stoppen, sagte Favre: "Er bewegt sich gut und ist sehr clever." Wie Haaland ließ sich auch Kramaric in der zurückliegenden Länderspielperiode nicht bremsen, bei zwei Kurzeinsätzen traf er einmal. Im Vergleich mit dem "großen Stoßstürmer " Haaland sei sein Schützling Kramaric " noch variabler", sagte Hoeneß - eine Gemeinsamkeit machte er mit einem Schmunzeln dann aber doch noch aus: "Sie sind beide extrem torgefährlich und das beweisen sie wöchentlich." Gewiss auch am Samstag.

sid/red | Stand: 16.10.2020, 20:55