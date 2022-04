BVB-Trainer Rose fordert "Grundtugenden" gegen Stuttgart

Es war schon deutlich, was Dortmunds Trainer Rose auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Freitag beim VfB Stuttgart sagte: "Es ist wichtig, dass ich meinen Jungs Vertrauen gebe, aber ich muss das auch einfordern." Es ist das Nachhallen nach der über weite Strecken schwachen Vorstellung gegen Leipzig.

Rose: "Warum nur 20 Minuten gut?"