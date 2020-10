Uth kehrt zurück

Vor allem offensiv drückt bei den Gelsenkirchenern der Schuh. Lediglich zwei Tore gelangen in den bisherigen fünf Partien. "Spiele kannst du nur gewinnen, wenn du ein Tor erzielst" , ist auch Baum klar. Dem 41-Jährigen steht gegen Stuttgart im Angriff mit Mark Uth eine weitere Alternative zur Verfügung. Zumindest hat der Angreifer seine muskulären Probleme überwunden und in dieser Woche gut trainiert. "Mark spielt eine zentrale Rolle bei uns. Er ist einer der kreativsten Spieler und in der Lage, selbst ein Tor zu machen" , lobte Baum. Er deutete zumindest an, dass er nicht auf den Hoffnungsträger verzichten wird. "Es wäre extrem wichtig, dass Mark spielt." Nicht dabei sein werden die verletzten Ralf Fährmann und Suat Serdar sowie der gesperrte Ozan Kabak.

Manuel Baum: "Schalke ist wie eine Flasche Ketchup".

Seit dem 2:0 am 17. Januar 2020 im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach wartet der Schalke auf einen Sieg. Acht Remis und 13 Niederlagen stehen seitdem saisonübergreifend zu Buche. Länger sieglos (31 Spiele) blieb in der Bundesliga-Historie nur Tasmania Berlin - bis jetzt der Inbegriff für Überforderung im Oberhaus - in der Spielzeit 1965/66. Sollte dem Tabellen-Vorletzten auch gegen die Schwaben kein Sieg gelingen, stünde Schalke als Team mit der zweitlängsten Negativ-Serie allein in den Bundesliga-Annalen. Nur der 1. FC Kaiserslautern, Dynamo Dresden und Blau-Weiß Berlin blieben einst ebenfalls 21 Mal nacheinander erfolglos.