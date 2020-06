Letzte Chance für Paderborn und Bremen

"Wir haben den Relegationsplatz noch nicht abgeschenkt. Mit Werder Bremen kommt die Mannschaft, mit der wir uns um den Platz streiten", sagte SCP -Coach Steffen Baumgart auf der Pressekonferenz vor dem bedeutungsträchtigen Spiel.

Klar ist, dass Sieg oder Niederlage richtungsweisend sind. Bei einem Sieg und einer gleichzeitigen Niederlage der Düsseldorfer gegen Borussia Dortmund würde der Abstand auf Platz 16 "nur" noch fünf Zähler betragen. Sollte die Fortuna gewinnen und Paderborn nicht, wäre der SCP bereits am Wochenende sicher abgestiegen. Das weiß auch Baumgart: "Wir wollen mit aller Macht gegen Bremen gewinnen und müssen das vielleicht auch" .

Auftritt in Leipzig gibt Hoffnung - Bremen lässt Punkte liegen

Besondere Nervosität verspürt der 48-Jährige vor dem Kellerduell jedoch nicht. "Ich habe immer eine gewisse Aufregung vor Spielen und kann nicht sagen, dass ich jetzt aufgeregter bin als vor anderen Spielen. Ich freue mich einfach auf das Spiel."

Hoffnung auf einen Sieg gibt sowohl das Hinspiel, das Paderborn knapp mit 1:0 in Bremen gewann und das Auftreten seit Bundesliga-Wiederbeginn. Paderborn verlor nur eins der letzten fünf Spiele und zeigte vor allem gegen die sonst so offensivstarken Leipziger eine starke Leistung. Der SCP kassierte bei RB nur einen Gegentreffer und ergriff selbst die Initiative. "Was Geschlossenheit und den Mut nach vorne angeht, wollen wir an das Spiel gegen Leipzig anknüpfen" , berichtet Baumgart.

Allerdings ist auch Bremen mehr als ordentlich aus der Corona-Pause gekommen, gewann gegen Freiburg und Schalke, musste aber zuletzt zwei bittere Niederlagen einstecken.

Quartett nicht mit dabei

Verzichten muss Paderborn gegen Bremen auf die gesperrten Streli Mamba und Uwe Hünemeier. Außerdem fehlen weiterhin die verletzten Luca Kilian und Sebastian Schonlau, " es sei denn es geschieht ein Wunder" , so Baumgart.

Sollte bereits am Wochenende der Abstieg der Paderborner feststehen, geht für den SCP " die Welt nicht unter. Unser Ziel ist es in den nächsten Jahren unter den besten 30 Mannschaften Deutschlands zu gehören" , sagte Geschäftsführer Michael Hornberger am Mittwoch.

