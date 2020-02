Auswärts ein anderes Gesicht

Zuletzt holte Gladbach nur einen Punkt aus vier Auftritten in der Fremde, verlor unter anderem bei Union Berlin (0:2) und dem VfL Wolfsburg (1:2). Will die Borussia den Traum von der Champions League oder sogar mehr realisieren, muss genau dort der Hebel angesetzt werden. "Für uns geht es darum, solche Spitzenspiele zu gewinnen, wenn wir oben dran bleiben wollen. Das ist für uns der nächste Schritt", sagte Rose, dem bis auf Tony Jantschke und Rami Bensebaini in Leipzig alle Profis zu Verfügung stehen.

Die Diskrepanz ist offensichtlich: In der Heimtabelle ist Gladbach mit 25 Punkten Erster vor Bayern München, auswärts dagegen mit nur 13 Zählern Achter. Für die Begegnung in Leipzig, wo Roses Frau Nikola und Tochter Maria noch immer leben, forderte Rose daher "maximale Überzeugung" . Das gelte vor allem bei Ballbesitz. "Nur gegen den Ball wird man gegen Leipzig nicht erfolgreich sein. Du musste sie auch beschäftigen" , sagte Rose. Besonders vor Torjäger Timo Werner ist die Borussia gewarnt - im Hinspiel (3:1) erzielte der Nationalspieler alle drei RB-Treffer.

Schwache Bilanz gegen Leipzig

Die Statistik spricht indes gegen die Borussia: In sieben Versuchen hat die Fohlenelf gegen Leipzig noch nie gewonnen. Sportdirektor Max Eberl hat die Sachsen zudem zum Titelfavoriten Nummer eins erklärt. "Sie sind in der Hinrunde über viele Mannschaften hinweg gerollt und investieren jetzt noch einmal 40 Millionen Euro. Das können wir nicht. Das zeigt das Kräfteverhältnis zwischen Leipzig und Mönchengladbach und auch, dass sie dieses Jahr Meister werden wollen" , sagte Eberl.

Sollte Gladbach am Ende leer ausgehen, hat Rose für die 6.000 mitreisenden Fans zumindest ein paar Tipps. "Leipzig ist eine schöne Stadt mit vielen Straßencafes" , sagte der Coach über seine Heimat: "Die erste Anlaufstation ist aber der Zoo. Da gibt es neue Elefanten- und Löwen-Babys, die zu bestaunen sind."

sid/red | Stand: 30.01.2020, 16:37