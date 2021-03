Das Hinspiel war ein rauschendes Fußball-Fest, vor dem Rückspiel werden Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen von einem gewaltigen Kater geplagt. Im Duell der Enttäuschten wollen beide Klubs ihre Talfahrt in der Fußball-Bundesliga stoppen. Die in der Kritik stehenden Trainer Marco Rose und Peter Bosz müssen aber auch im Fall eines weiteren Rückschlags am Samstag (15.30 Uhr) nicht um ihren Job bangen.

"Das ist kein Endspiel für unseren Trainer" , sagte Leverkusens Sport-Geschäftsführer Rudi Völler. Gladbachs Sportdirektor Max Eberl gab Marco Rose bis zu dessen Wechsel zu Borussia Dortmund ebenfalls eine Jobgarantie: "Ich bin zu hundert Prozent davon überzeugt, dass Marco Rose der beste Trainer für uns bis zum Sommer ist."